وكيل الأزهر يكرم الفائزين فى مسابقة بنك فيصل الإسلامى لحفظ وتجويد القرآن

كتب ـ لؤى على

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر ، و رأفت مقبل، نائب محافظ بنك فيصل الإسلامي، الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، اليوم بالجامع الأزهر في حضور نخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وأعضاء هيئة كبار العلماء.

وفازت بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا الطالبة مودة السباعي، من محافظة الدقهلية، كما حصلت الطالبة هبة عبد الجليل الجيوشي، من محافظة البحيرة، على المركز الثاني، والطالبة حنين يحي صلاح، من محافظة البحيرة على المركز الثالث، المركز الرابع الطالبة سارة محمد مبروك رجب عبده عطية محافظة البحيرة، المركز الخامس الطالبة جنى فريد شوقي فايد محافظة الجيزة، المركز السادس الطالبة مريم محمد سيد أبو سريع سلامة الجيزة، المركز السابع الطالب أحمد تامر ممدوح محمد صبري عليوة الشرقية، المركز الثامن الطالبة نورهان على طايع الشربيني محافظة البحيرة، المركز التاسع الطالب عزت تامر عزت عبد الغفار محافظة الجيزة، المركز العاشر الطالبة إسراء عبد المجيد عاشور عبد المجيد الغباشى محافظة البحيرة، المركز العاشر مكرر الطالب عمر محمد عبد الهادي محافظة البحيرة.

وعلى المستوى الثاني، حفظ نصف القرآن الكريم، فازت الطالبة لينا محمد السيد علي، من محافظة الدقهلية، بالمركز الأول، والطالبة جنات حسن فكري، من محافظة الدقهلية، بالمركز الثاني، والطالب علي محمود أبو المعاطي، من محافظة الغربية على المركز الثالث، والمركز الرابع الطالب، يوسف هاني طلبه إسماعيل محافظة الدقهلية، المركز الخامس الطالبة مريم الشربيني على الشربيني محافظة البحيرة، المركز، السادس الطالبة هنا عصام إبراهيم فرج الخولي محافظة الغربية، المركز السابع الطالبة هاجر أحمد جابر بدير محافظة الدقهلية، المركز الثامن الطالبة جني ممدوح محمود قطب حسن محافظة الجيزة، الركز التاسع الطالبة وفاء مصطفى محمد محافظة البحيرة، المركز العاشر الطالبة حواء طارق محمود عبد القادر احمد محافظة الجيزة، المركز العاشر مكرر الطالبة نوران محمود عبد النبي عثمان محافظة الدقهلية.

وعلى المستوى الثالث، حفظ ربع القرآن الكريم، فاز الطالب إسلام محمد حسن، من محافظة قنا، بالمركز الأول، والطالبة جودي وائل من محافظة الجيزة بالمركز الثاني، والطالبة جودي محمد من محافظة الجيزة بالمركز الثالث، المركز الرابع الطالبة تسنيم يوسف سعيد محافظة البحيرة، المركز الخامس الطالبة لمار محمد علي محافظة الجيزة، المركز السادس الطالبة مريم صغير أبو الوفا صغير محافظة قنا، المركز السابع الطالبة جودي محمد صلاح مراد بكر محافظة الجيزة، المركز الثامن رحمة يسن علي يسن محافظة القاهرة، المركز العاشر الطالب مؤمن محمد همام سعد محافظة المنوفية، المركز العاشر هنا أبو النور محمد محافظة البحيرة.