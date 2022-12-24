وصول أول رحلات قطار التالجو الفاخر إلى محطة مصر بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وصل قبل قليل قطار التالجو الفاخر إلى محطة مصر بالإسكندرية، قادم على خط "القاهرة / الإسكندرية" والذي انطلق في الثانية بعد ظهر اليوم في أولى رحلاته بالركاب من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وأكد الركاب، أن القطار نقلة كبيرة في السكة الحديد وتجربة عالمية علي أرض مصر.

كانت الهيئة العامة للسكة الحديد أعلنت موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم / ساعة، بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية، ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

كان المهندس كامل الوزير وزير النقل، تفقد قطار تالجو الجديد الذى ينطلق فى أولى رحلاته بالركاب من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية.

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر، أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.



وصول أول رحلات قطار التالجو الفاخر إلي بالإسكندرية (2)

أحد ركاب قطار التالجو الفاخر أحد ركاب قطار التالجو الفاخر



وصول أول رحلات قطار التالجو الفاخر إلي بالإسكندرية (4)

قطار التالجو الفاخر

محطة مصر بالإسكندرية