والدة الشاب المقتول على يد والده بقليوب: "المتهم يعاني اضطرابات نفسية"

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت تحريات أجهزة أمن القليوبية، تفاصيل مقتل شاب على يد والده بسبب الخلافات الأسرية بمركز ومدينة قليوب، حيث تبين مناصرة المجني عليه لوالدته وإقامته معها، كما تبين أن المتهم وفق أقوال الأم في المحضر يعاني من مرض نفسي.

وأوضحت التحريات، أنه تبين وجود جثة "عبد الله ع ع" 17 سنة، وتبين وجود إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة.

وبسؤال والدة المجني عليه اتهمت والد المجني عليه المدعو "عمرو ع ا"، سائق توك توك، 47 سنة، ومقيم قرية كوم أشفين دائرة قليوب، بارتكاب الواقعة، حيث قررت والدة المجني عليه بوجود بعض الخلافات الأسرية بينهما، وعلمها من بعض الأهالي بمشاهدة زوجها حال سيره بالشارع وملابسه ملطخة بآثار دماء، مشيرة إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ومعتاد التردد عليها لمحاولة عودتها لمنزله والتحصل منها على مبالغ مالية.

فيما كلفت أجهزة الأمن بالقليوبية البحث الجنائي، بضبط المتهم والتصريح بدفن جثة القتيل بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وكشفت مناظرة جثة المتوفي، أنها ملقاة على البطن على الأرض داخل مسكنه ويرتدي فانلة حمالة، ووجود آثار ذبح حول العنق وآثار دماء غزيرة مما أدى إلى وفاته.

وكلفت وحده المباحث للتحري عن الواقعة وضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتحرر المحضر رقم 6071 ادارى المركز 2022.