نقابة أطباء الإسكندرية تنظم لقاءً مفتوحا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

نظمت نقابة أطباء الإسكندرية لقاء مفتوح لمناقشة مشروع قانون المسئوليه الطبية، حيث حضر اللقاء الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية والدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان والدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب الصيادلة والدكتور محمد فريد حمدى، أمين عام نقابة أطباء مصر ، الدكتور أحمد عبد الجواد، أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية، والدكتور عبد المنعم فوزي، عضو مجلس نقابة اطباء الإسكندرية، والدكتور مهند مجدى، عضو مجلس نقابة اطباء الاسكندرية، بالإضافة الأطباء من أعضاء النقابة بالإسكندرية.

وقام الدكتور أشرف سعد جلال، نقيب الأطباء بالإسكندرية، بإستعراض مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من مجلس النواب وتم عرض ملاحظات نقابة أطباء الإسكندرية عليه.

وقال الدكتور أشرف سعد جلال، إنه قام بإرسال ملحوظات على مشروع القانون إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وقال الدكتور وليد الديب إنه كان يتمنى حضور أكبر عدد من الأطباء فى هذا اللقاء لأن قوة النقابات تأتى من جمعياتها العمومية.

فيما قال الدكتور محمد أنسى الشافعى، إنه يشكر ويثمن دور نقابة أطباء الإسكندرية وخاصه لجنة المسئوليه الطبيه فى المساعده فى قضيه الصيدلانيه الدكتوره مها وقال الدكتور محمد فريد حمدى إن قانون المسئوليه الطبيه هو الشغل الشاغل بنقابة أطباء مصر، إنه سوف يكون هناك لقاء قريب مع الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة لمجلس النواب لعرض ملحوظات النقابة العامة والنقابات الفرعيه عليه.

وقال الدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية، أن قانون المسئوليه الطبيه أصبح ضرورة حتميه ولابد من سرعه تنفيذه مطالبا بقانون عادل لا يوجد فيه حبس للأطباء فى قضايا المهنة وذلك لمصلحة الطبيب والمريض.