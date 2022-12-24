نائب محافظ سوهاج يشارك الشباب والرياضة في مسيرة للمشى.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، فى مهرجان المشى والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة؛ لمسافة 2 كيلو متر، بمشاركة 500 من الشباب والفتيات من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك احتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد ومكافحة العنف ضد المرأة ومهرجان رياضى لقادرون باختلاف.

جاء ذلك برعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بحضور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، حيث بدأت المسيرة من أمام جامعة سوهاج حتى استاد سوهاج الرياضى.

وشارك فى المسيرة اعضاء الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة وفرق التطوع والجوالة واعضاء فريق مراكز شباب مصر وفريق شباب يدير شباب وعلى هامش الاحتفال تم تنفيذ مهرجان رياضى احتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة بالملعب الفرعى باستاد سوهاج الرياضى وشارك فى المهرجان اعضاء المشروعات ومراكز الشباب من ذوى القدرات والهمم.

ومن جانبه أشاد نائب المحافظ بدور وزارة الشباب والرياضة فى التطرق العديد من الموضوعات التى تمس المجتمع مثل مكافحة الفساد ومكافحة العنف ضد المرأة وكذلك الاهتمام بذوى القدرات والهمم.

وأكد الدكتور محمد فريد وكيل وزاره الشباب على الاستمرار فى تنفيذ هذه الأنشطة بطرق مختلفة وتوسيع قاعدة المشاركة فى الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الشباب والرياضة ومحافظ سوهاج وأننا مستمرون فى عقد مثل تلك المهرجانات بشكلا دوريا على مستوى المحافظة.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أناب قبل ذلك أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، للمشاركة فى ماراثون مديرية الشباب والرياضة للمشى بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ سوهاج، بحضور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وقيادات المديرية.

وقام وزير الشباب والرياضة بإطلاق شارة البدء عبر الفيديو كونفرنس، الساعة 10 صباحا، حيث بدأ الماراثون من أمام تمثال رفاعة الطهطاوى بمدينة ناصر، مرورا بمتحف سوهاج القومى، وديوان عام المحافظة، حتى كورنيش النيل الشرقى.



مشاركة الشباب فى مهرجان اليوم (4)



مشاركة الشباب فى مهرجان اليوم (1)



مشاركة الشباب فى مهرجان اليوم (2)



علم مصر يزين المسرات بالمهرجان (2)



علم مصر يزين المسرات بالمهرجان (3)



علم مصر يزين المسرات بالمهرجان (4)