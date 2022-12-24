اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس جمهورية زيمبابوى يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية مع مصر

السبت، 24 ديسمبر 2022 03:25 م
نائب رئيس جمهورية زيمبابوى يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية مع مصر لقاء سفيرة مصر لدى زيمبابوي مع نائب رئيس الجمهورية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي الدكتور كونستنتينو شوينجا، بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين بلاده ومصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته السفيرة سلوى الموافي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدي جمهورية زيمبابوي، مع نائب رئيس الجمهورية الزيمبابوي.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، أن المسئول الزيمبابوي أعرب عن تطلعه لاستمرار تعزيز العلاقات الثنائية والسياسية عبر تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإعادة إحياء أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.

ودعا نائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي، الشركات المصرية للمزيد من الانخراط في قطاعات الصحة والزراعة والتعدين والإنشاء في بلاده، مقدماً الشكر للحكومة المصرية على دعمها المستمر لزيمبابوي في مجال تدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على دعم مصر المتواصل لجميع أشقائها بالقارة الإفريقية، في مقدمتها زيمبابوي، مبرزة انفتاح القاهرة على المزيد من التعاون والمبادرات التي تحقق الخير والنماء لشعبي البلدين.

كما تقدمت بالشكر لنائب رئيس الجمهورية وزير الصحة الزيمبابوي على حرصه على دفع العلاقات الثنائية قدماً بين البلدين على جميع المستويات، مشيرة إلى حرص السفارة في هراري الدائم على العمل كهمزة وصل للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بين مصر وزيمبابوي وتعزيز أواصر الترابط القائمة فيما بينهما.

 


رئيس الجمهورية الزيمبابوي

مصر

زيمبابوي

العلاقات مع زيمبابوي



الموضوعات المتعلقة

أمريكا تجدد مطالبة زيمبابوي باتخاذ خطوات هادفة نحو مكافحة الفساد

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:00 ص

مشاهد من تتويج البعثة المصرية ببطولة أفريقيا للاسكواش فى زيمبابوى.. صور

السبت، 12 نوفمبر 2022 01:27 م

رئيس زيمبابوى: تغير المناخ يدمر حياة الناس وسبل كسب رزقهم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:36 ص

رسائل اليوم الثانى من المشاركين فى "cop 27".. طالب كندى لـ"اليوم السابع": لم يعد هناك وقت يضيع.. عالم من زيمبابوى: علينا الاتحاد لمكافحة التغير المناخي.. ومديرة مؤسسة أوروبية: القمة تتحدث باسم أفريقيا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة