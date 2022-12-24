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ميناء الإسكندرية يتخذ 10 إجراءات لمواجهة النوات والطقس السيئ

السبت، 24 ديسمبر 2022 07:00 ص
ميناء الإسكندرية يتخذ 10 إجراءات لمواجهة النوات والطقس السيئ ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لفصل الشتاء الذى يصحبه ارتفاع الأمواج بعدد من الإجراءات، حفاظا على سلامة السفن والأرواح داخل الميناء، وينشر "اليوم السابع" هذه الإجراءات فى النقاط التالية:
 
1- قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي لمدة خمسة أيام مستقبلية.
 
2- وضع ضوابط لاتخاذ قرار غلق البوغاز بعد اعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة على الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية.
 
3- إذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكى السفن (تراكي أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية)، حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه.
 
4- متابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أى تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.
 
5- التنبيه على السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد على تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنة، والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها.
 
6- المرور على شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المبانى للتأكد من صلاحيتها للعمل.
 
7- صيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناء، والتأكد من عملها بكفاءة، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنييين (صرف صحي – كهرباء – خدمات).
 
8- التعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف على ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة.
 
9- المرور على المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة.
 
10- التأكد من وجود الوقود الكافى وصلاحية البطاريات للعمل الفوري، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها إلى أى منطقة تحتاج إنارة، أو تم انقطاع التيار الكهربى بها.

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