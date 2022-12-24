مواقيت الصلاة السبت 24/12/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 42: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 2:44 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 2:37 م

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 46: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م