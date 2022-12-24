اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل عنصر إجرامى وضبط 765 آخرين فى حملات أمنية.. فيديو

السبت، 24 ديسمبر 2022 06:04 م
مقتل عنصر إجرامى وضبط 765 آخرين فى حملات أمنية.. فيديو أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية مما اسفر عن مصرع (عنصر إجرامي) وضبط (765) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس – القليوبية – كفر الشيخ – قنا – الشرقية – الأقصر – المنيا - بورسعيد – المنوفية – الإسكندرية – جنوب سيناء – سوهاج – دمياط - البحر الأحمر - الإسماعيلية - مطروح – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم) وبحوزتهم (295 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
 
 

الداخلية

حملة امنية

مصرع اجرامى

عنصر اجرامى

الاجهزة الامنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة