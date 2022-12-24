مقتل عنصر إجرامى وضبط 765 آخرين فى حملات أمنية.. فيديو

لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية مما اسفر عن مصرع (عنصر إجرامي) وضبط (765) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس – القليوبية – كفر الشيخ – قنا – الشرقية – الأقصر – المنيا - بورسعيد – المنوفية – الإسكندرية – جنوب سيناء – سوهاج – دمياط - البحر الأحمر - الإسماعيلية - مطروح – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم) وبحوزتهم (295 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
مقتل عنصر إجرامى وضبط 765 آخرين فى حملات أمنية.. فيديوالسبت، 24 ديسمبر 2022 06:04 م
أرشيفية
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