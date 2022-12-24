مصرع عمدة سانتا مونيكا السابق فى تحطم طائرة على شاطئ بكاليفورنيا.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

لقي عمدة منطقة "سانتا مونيكا" السابق، مصرعه فى حادث تحطم طائرة بالقرب من الشاطى الشهير في جنوب كاليفورنيا، حيث كان "ريكس إتش"، الذي كان في أواخر التسعينيات من عمره، من سنسيت بارك، الراكب الوحيد على متن طائرة سيسنا ذات المحرك الواحد التي اصطدمت بالرمال على بعد أمتار قليلة من مرتادي الشواطئ في حوالي الساعة 3 مساءً، وفقا لموقع "ديلى ميل".



تقرير ديلى ميل

سقوط الطائرة بعد 10 دقائق من إقلاعها

فيما أجرى الطيار، الذى نجا من الحادث ولم يتم التعرف عليه، نداء استغاثة قبل دقائق من تحطم الطائرة، وأقلع مينتر والطيار من مطار سانتا مونيكا قبل أقل من 10 دقائق من تحطم الطائرة، بعد لحظات أخبر الطيار مراقبة الحركة الجوية أنه "يود العودة" إلى المدرج، وأعلن "حالة الطوارئ".

في تسجيل صوتي للمحادثة التي حصلت عليها شبكة "سي بي إس" لوس أنجلوس، يمكن سماع صوت الطائرة فيما يبدو مثل طلقات نارية، فيما قال الطيار: "كان المحرك يعمل بشكل خشن جدًا"، وعندما سئل عما إذا كان سيتمكن من الهبوط في المدرج 3، أجاب الطيار: "لا أعتقد ذلك، قد أضطر إلى الهبوط على الشاطئ."



تحطم الطائرة

نجاة قائد الطائرة ووفاة عمدة سانتا مونيكا السابق

تُظهر اللقطات الطائرة وهي تهبط على الشاطئ قبل أن تنقلب وسط الأمواج، فيما أخبرت مراقبة الحركة الجوية الطيار أن الهبوط على الشاطئ سيكون على "مسؤوليته الخاصة"، لكن الطيار رد بأنه لا يعتقد أن أمامه "خيار آخر".

توفي عمدة سانتا مونيكا السابق، بينما تم نقل الطيار إلى المستشفى، وفقًا لشبكة فوكس، وقيل إن أحدهم كان فى حالة سكتة قلبية عندما أخرجه رجال الإطفاء، وفقًا لما نقل عن "أسوشيتد برس".

وتم تأكيد وفاة ريكس إتش، من قبل عمدة سانتا مونيكا الحالى جليم ديفيس، مساء الخميس، الذى أصدر مكتبه بيانًا تكريمًا للعمدة السابق، الذي شغل المنصب من عام 1963 إلى عام 1967، وجاء فيه: "المدينة ممتنة للخدمة العامة للسيد مينتر ونحن ننضم إلى عائلته في الحداد على وفاته".

قبل أن يشغل منصب رئيس البلدية، انتُخب مينتر في مجلس مدينة سانتا مونيكا في عام 1955 وعمل لاحقًا كمدعي عام لمدينة أركاديا وقاضٍ في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، كان أيضًا أحد أفراد مشاة البحرية.