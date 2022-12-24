محافظ القليوبية: ضبط 18 طن أرز فى 3 مخازن بحي شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والقضاء على احتكار السلع، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للأسواق التُجارية وتطبيق قرار الإعلان عن كافة السلع بشكل واضح للمواطنين، وضمن جهود المحافظة فى الاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار داخل مراكز ومُدن وأحياء وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

وشملت الجولة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، والمرور على معرض كلنا واحد بالمؤسسة والاطمئنان على توافر السلع والالتزام بالأسعار، ووجه بضرورة تنشيط باقى أروقة المعرض وضخ كافة المنتجات التى تُلبى احتياج المواطنين، وتم ضبط 18 طن أرز فى 3 مخازن لإنتاج الحبوب لأحد التجار بشارع بهتيم إسكو نطاق حى شرق شبرا الخيمة، على الفور أصدر المحافظ تعليماته برصد جميع الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وتم المرور على عددًا من المولات والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، وتم التأكُد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على جميع السلع والمواد الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة.

وشدد "محافظ القليوبية"، على أصحاب المولات والهايبرات بزيادة عدد المعروض من كافة المنتجات وعدم إبقائها فى المخازن، مؤكداً خلال جولته على عدم السماح بالتلاعب فى الأسعار واستغلال المواطنين وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة فى حال تواجد أى مخالفة لهذه التعليمات، واستمرار متابعته الشخصية لهذا الملف، مُشدداً على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أى كان نوعها والالتزام بها لعدم التعرض للغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 5 ملايين جنية طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما كلف "المحافظ"، مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكرى السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة على المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية واستقرار الأسواق من خلال غرف العمليات.

وخلال الجولة، التقى المحافظ، بعددٍ من المواطنين وحَرِص على الاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بوفرة السلع الأساسية بالأسعار المُعلنة مطالبين بالمتابعة المستمرة للأسواق والأسعار، وطمأن المحافظ المواطنين بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مُثنياً على الجهد الكبير الذى تُبذله السلاسل التجارية من توفير كافة السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التُجار محتكرى السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وفى هذا الصدد فقد أعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أى زيادة فى الأسعار أو نقص فى السلع الغذائية، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧) / (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤)، وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة.

ووجه "المحافظ"، برفع جميع الإشغالات فى شارع عمارات الياسمين بحى شرق شبرا الخيمة واستمرار وتكثيف الحملات للحفاظ على المظهر الحضارى، كما تم ضبط سيارة ميكروباص تسير عكس الاتجاه طريق ترعة الإسماعيلية على الفور أصدر المحافظ تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق مشدداً بضرورة المتابعة المستمرة لظاهرة السير عكس الاتجاه حفاظاً على سلامة المواطنين ولتطبيق القانون.