اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد نائبا عن رئيس الوزراء

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:47 م
محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد نائبا عن رئيس الوزراء محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بالعيد
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة .
 
وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعًا، وأشاد محافظ القاهرة بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة ، مؤكدًا أن الإحتفالات التى تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان .
 
وشهد الإحتفال اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة. 
 
وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط برأس السنة وأعياد الميلاد، كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،  والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
 
كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.
 

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