محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف القوافل الخدمية الشاملة بنطاق الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وفى هذا الصدد، نفذ حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى، وبالتنسيق مع الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حملة قومية تنشيطية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة تحت "شعار حقك تنظمي" استمرت على مدار 5 أيام، وخلالها تم الكشف على 400 حالة بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى منها استخراج 6 بطاقات قومية مجانا للسيدات، وعقد ندوات توعوية عن طرق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وندوات عن تنظيم الأسرة، وترشيد استهلاك المياه فضلا عن إقامة معرض للأسر المنتجة.

ونظم حى العجمى تحت رعاية السيد موسى رئيس الحى والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، عدد من القوافل السكانية والطبية ضمن فعاليات الحملة القومية لتنظيم الأسرة وسط إقبال كبير من المواطنين بمقر جمعية دواء القلوب بالدخيلة، وضمت القوافل عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية على كافة الموضوعات التى تهم المواطنين.

ونظم حى المنتزه ثان تحت رعاية هدى أبو كليلة رئيس الحى، قافلة شاملة بمقر جمعية حوض 10، بالتنسيق مع المجتمع المدنى وجميع المديريات والجهات المختصة.

وخلال الحملة تم تقديم الرعاية الطبية والخدمية لنحو 250 حالة، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التوعوية دارت حول القضية السكانية وحماية الطفولة، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، ومحو الأمية وأهمية تمكين المرأة.

وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.