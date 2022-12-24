محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق.. صور

كتب - السيد فلاح

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها للتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم ضبط 66 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنها بمراكز أبنوب وساحل سليم والبداري في إطار جهود مديرية التموين و الإدارات التموينية التابعة ورؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين وفرض الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها، موضحاً أن هذه السلع المضبوطة يتم بيعها بتسعيرة خارجية مغالاة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر وآخرى ومنتهي الصلاحية حيث يتم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة وإحالة المحاضر للنيابة.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلك وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للاسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع كما اجتمع أيضَا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات والاصلاح الزراعي والغرفة التجارية لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

كما اعلن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.