محافظة الإسكندرية: إنجاز 100% من خطة رصف الطرق بإجمالي تكلفة 45 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بقيادة المهندسة أمل محمود، أنهت بنسبة 100% خطة رصف الطرق العام فى 3 أحياء هي (عامرية أول وعامرية ثان، وغرب)، وذلك بإجمالى 58 شارع؛ يأتى هذا فى إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود بالاهتمام بالمناطق الأشد لرصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 45 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لرصف الطرق فى الأحياء الثلاثة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة امل محمود، أنه خلال العام الحالى تم رصف 9 شوارع بنطاق حى عامرية أول، و6 شوارع بنطاق حى عامرية ثان، بالإضافة إلى 43 شارع بحى غرب، مشيرة إلى أن خطة رصف الطرق مازالت مستمرة فى باقى الأحياء.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وفى هذا الصدد ؛ قام حى العجمى برئاسة الأستاذ السيد موسى متابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطار بشارع زمزم، شارع الهانوفيل الرئيسى، أمام شارع أبو سعيد، شارع أمين إسحاق بالهانوفيل، شارع الميناء البيطاش، شارع إسكندرية مطروح أمام بوابة الحديد والصلب، شارع الحنفية، أمام شارع موبيلكا، شارع مدرسة أجياد

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحى شملت محور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانه البحرية وطريق القبارى السريع والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وتفقدت الأستاذة هدى ابو كليلة رئيس حى المنتزه ثان أعمال ازالة آثار مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية شملت ميدان المندرة الكوبرى قبلى بحرى، وطريق الكورنيش.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار شملت طريق الكافورى أمام استاد برج العرب، أبو الريش وجميع المناطق الساخنة بنطاق الحى.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.