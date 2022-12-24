وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير الدفاع اللبنانى أشاد بالعلاقات والروابط بين إيطاليا ولبنان وهي علاقات لطالما وطدتها أواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين وشكر لإيطاليا مساندتها المستمرة للجيش واستضافة روما لمؤتمرات خصصت لدعمه والقوى المسلحة اللبنانية.



وأثنى على "مشاركة إيطاليا في قوة "اليونيفيل" خصوصا أن علاقات وثيقة قامت بين الجنود الإيطاليين وأبناء الجنوب اللبناني، فضلا عن تولي إيطاليا مرات عديدة قيادة القوة الدولية.



ومن جانبه أكد تاياني وقوف إيطاليا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، مركزا على أهمية العلاقات الإيطالية- اللبنانية التاريخية. ولفت إلى الإستعداد الدائم لدعم لبنان في المسائل التي يحتاجها للنهوض من ازمته الراهنة وتوثيق التعاون بين جيشي البلدين.



وفيما عرض تاياني لقضية الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا، أكد الوزير سليم أن الجيش اللبناني والأجهزة الامنية كافة تعمل بطاقاتها القصوى لمكافحة هذه الهجرة ضمن الامكانات المتوفرة.