كبير مستشارى زيلينسكى: زيارة واشنطن تأكيد على الشراكة الاستراتيجية

كتبت رباب فتحى

قال أندري يرماك، كبير مستشارى الرئيس الأوكرانى، إن زيارة فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض أكدت أن أوكرانيا والولايات المتحدة "شريكان استراتيجيان" لأول مرة في التاريخ.

وأضاف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فى مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية لدى عودته إلى بلاده بعد زيارة البيت الأبيض إن الرحلة يوم الأربعاء عززت علاقة زيلينسكي بالرئيس الأمريكي، جو بايدن - ومع كبار الجمهوريين الأمريكيين، على الرغم من التعليقات "القذرة" التي أدلى بها مضيف قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون .

وقال يرماك إن القمة والمؤتمر الصحفي بين الزعيمين أظهرا "مدى عمق الرابط الشخصي الذي يشعر به الرئيس بايدن تجاه بكل شيء مرتبط بأوكرانيا" ، وأن الولايات المتحدة كانت "زعيمًا حقيقيًا للعالم الحر والديمقراطية".

ويأتي تأكيد يرماك على الروابط الشخصية التي عكستها الزيارة المفاجئة، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها زيلينسكي خارج أوكرانيا منذ بداية الحرب، على الرغم من الفشل في الحصول على على دبابات أبرامز الأمريكية وطائرات إف -16 المقاتلة ونظام الصواريخ ATACMS الذي قالت أوكرانيا إنها بحاجة إليه لهزيمة روسيا.

واعتبرت الصحيفة أن التعليقات الرسمية تعكس اعتقادًا في كييف بأنه يجب على أوكرانيا التأكيد على البعد الأخلاقي لمعركتها ضد الجيش الروسي وإيمانها بعلاقتها مع الولايات المتحدة لإطلاق المزيد من المساعدات العسكرية التي تحتاج إليها بشدة مع اقتراب الحرب نحو أول ذكرى لها في فبراير.

وقال يرماك الذي رافق زيلينسكي خلال الرحلة "إنها المرة الأولى في التاريخ التي تقترب فيها أوكرانيا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين. هناك علاقة حميمة وودية للغاية، علاقة شخصية بين الرئيسين."

وبالإضافة إلى الاجتماع مع بايدن، سلط يرماك الضوء على الاجتماعات التي عقدها زيلينسكي مع قادة الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك اجتماعات مع كبار الجمهوريين ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، وكيفين مكارثي، المرشح الرئيسي لمنصب رئيس مجلس النواب الشهر المقبل.

وتعارضت هذه التصريحات مع موقف المذيع كارلسون، الذي قال إن زيلينسكي بدا وكأنه "مدير ناد للتعري" كان يجب طرده من الكونجرس لارتدائه زيا كاكيًا خاصًا به عندما خاطب المشرعين في البلاد.

قال يرماك إن كارلسون كان "يقول أشياء قذرة"، لكنه "ليس صوت الحزب الجمهوري، إنه ليس صوت الحزب الجمهوري ويمكنني التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن التقينا بممثلي الحزب الجمهوري في الكونجرس ".