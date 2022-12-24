طقس مشمس بمدن البحر الأحمر ونشاط للرحلات البحرية مع هدوء حالة البحر.. صور

وظهرت سماء محافظة البحر الأحمر صافية مع نشاط كبير للرحلات البحرية المختلفة المتجه من شواطئ الغردقة والمدن الأخري إلى الجزر المختلفة وكذلك الي مواقع الغوص المختلفة وكذلك رحلات السنوركلنج والبعيدة.

وكانت شهدت أمس مناطق متفرقة بالبحر الأحمر، نشاطا كبيرًا للرياح، خاصة المناطق القريبة من شاطئ البحر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما شهدت المناطق الصحراوية بحلايب وشلاتين نشاط للرياح المحملة بالأتربة التي تسببت في تكوين عواصف ترابية علي طريق الشلاتين جنوبا الي حلايب وشمال الي مرسى علم.

كما شهدت محافظة البحر الأحمر أمس انخفاض كبير في درجات الحرارة، وكذلك ارتفاع في حركة وسرعة الأمواج مع نشاط فى الرياح.

وأعلنت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن جنوب البحر الأحمر تبدأ من مدينة مرسى علم وشلاتين وحلايب، ابتداء من الأربعاء، حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت الإدارة العامة للازمات بالبحر الأحمر على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية فى المدن المذكورة واتباع تعليمات المرور بها حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.