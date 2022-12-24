طرق بسيطة لتخفيف ألم بطانة الرحم المهاجرة.. أبرزها الأطعمة المضادة للالتهابات

كتبت فاطمة خليل

أعراض آلام بطانة الرحم في الحوض الفتيات اللاتي يعانين من آلام الحوض بسبب بطانة الرحم المهاجرة يعانين من آلام شديدة، ولا يمكن الشفاء من هذا المرض بشكل كامل. بسبب الندبات والالتصاقات في الحوض، حيث يكون هناك ألم مستمر في الحوض . بطانة الرحم المهاجرة أو الانتباذ البطاني الرحمي مرض يسبب نمو الخلايا التي تشبه بطانة الرحم ، والتي تسمى خلايا بطانة الرحم، خارج الرحم، ويمكن أن يكون داخل قناة فالوب، وفوق المبيضين، وفوق المستقيم، وفوق المثانة وفي جدران الحوض، وألم الحوض هو أكثر أعراض الانتباذ البطاني الرحمي شيوعًا، في هذا التقرير نتعرف على طرق لتخفيف ألم انتباذ بطانة الرحم، بحسب موقع "health".الفتيات اللاتي يعانين من آلام الحوض بسبب بطانة الرحم المهاجرة يعانين من آلام شديدة، ولا يمكن الشفاء من هذا المرض بشكل كامل. بسبب الندبات والالتصاقات في الحوض، حيث يكون هناك ألم مستمر في الحوض .

تشمل بعض الأعراض الأخرى ما يلي:

• غالبًا ما يكون الحيض الغزير مؤلمًا جدًا ويمكن أن يؤثر على نوعية حياة المرأة.

• يمكن أن يؤدي إلى الإسهال والانتفاخ والإمساك. طرق طبيعية لتخفيف آلام بطانة الرحم الطريقة الأكثر فورية لعلاج الألم هي تناول الأدوية المضادة للالتهابات والحبوب الهرمونية والعلاج الجراحي حيث تتم إزالة المبيضين فيما يلي بعض الطرق الطبيعية للتعامل مع آلام بطانة الرحم.

1. أسلوب حياة صحي يجب اتباع أسلوب حياة صحي وأن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وتحافظ على الوزن الأمثل، إن الحفاظ على نشاط جسمك كل يوم والامتناع عن أي شيء غير صحي لعقلك وجسمك يمكن أن يخفف أعراض الانتباذ البطاني الرحمي. 2. وسادة التدفئة من الحقائق المعروفة أنه كلما كان هناك ألم في أي جزء من الجسم ، يمكن استخدام طريقة تطبيق الحرارة للتخفيف من أي شكل من أشكال الألم يمكن استخدام وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أو منشفة ساخنة لمنطقة ألم الحوض. 3. المسكنات إن بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تخفف الألم مؤقتًا. 4. زيت الخروع تم استخدام زيت الخروع لسنوات عديدة لتدليك المنطقة المحيطة بالحوض للحد من أي ألم يمكن تسخين زيت الخروع بشكل معتدل ويمكن إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر إليه لتقليل الرائحة القوية لزيت الخروع 5. الكركم يقال أن الكركم مضاد للالتهابات نظرًا لأن الانتباذ البطاني الرحمي هو في الأساس مرض التهابي ، فإن استخدام مضادات الالتهاب سيكون مفيدًا جدًا يتوفر الكركم بسهولة على شكل كبسولات، أو يمكنك تناوله بغلي بعضه في الماء.