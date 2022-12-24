ضبط قطعة أثرية أثناء تنقيب شخص عن الآثار بمسكنه فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه ب التنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والتصدى بحسم لجرائم الإتجار فى القطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار حفر (أحد الأشخاص- مقيم بسمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") خلسة بمسكنه بالاشتراك مع آخرين بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مسكن المشار إليه "تبين عدم تواجده"، وتم ضبط نجله وتبين أنه "مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 قضية"، كما تم العثور على حفر دائرى الشكل داخل المنزل بعمق 5 أمتار تقريباً، وضبط (الأدوات المستخدمة فى الحفر، قطعة حجارية "يشتبه فى أثريتها من ناتج أعمال الحفر").

بمواجهة المتهم اعترف بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع والدة المتهم الأول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.