ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات وأسلحة بيضاء وعملة أجنبية مخبأة داخل عبوات شيكولاتة

كتب محمود عبد الغني

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبين بحوزتهما عملة أجنبية لم يفصحا عنها ومخدرات وأسلحة بيضاء.

الحالة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، استوقف أحمد صبري عطية، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من يوسف حامد و محمد صلاح مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية و مايشتبه ان يكون اسلحة بيضاء وسط الملابس بالحقائب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف كل من كريم محمد يوسف و مصطفي حسن عبد العزيز مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 3 أنواع من الممنوعات وهي المخدرات والاسلحة البيضاء وعملات أجنبيه أكثر من المسموح به ولم يقوم الراكب بالافصاح عنها.

قام تامر قاسم مدير الادارة بالانابة بتكليف كريم يوسف و عماد صلاح سالم مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط اقراص مخدرة اخري، و ٤ زجاجات بداخلهم سائل لمواد مخدرة و ٢٩ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، و ٤ مطواة، و عشرة آلاف ومائتان وستون يورو وبأها داخل عبوات شيكولاتة.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة وكانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار برئاسة اللواء حاتم نصار حيث تم ضبط راكب مصري اخر علي صلة قرابة بالراكب الأول بحوزته ٤٧ قرص لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات و مبلغ ١٠ الاف مائة وخمسون يورو زيادة عن المسموح به قانونا.

وتم الضبط بواسطة كل من حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك وجمال احمد السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول و تامر قاسم مدير الادارة بالانابة.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضري ضبط ارقام ٢٧١ و ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٢ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات



المضبوطات