رئيس طور سيناء يتفقد الحملة الميكانيكية وأعمال النظافة بجامعة الملك سالمان

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت حملة نظافة موسع لرفع مخلفات الأشجار والأوراق الجافة والرمال والأتربة، وكنس البلدورات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كما تابع مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء لحملة المكانيكية للمدينة ووضع المعدات ومدى إستعدادها لمجابهة أى أزمة تحدث خاصة أثناء فصل الشتاء تحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

كما تفقد رئيس المدينة أعمال النظافة بشارع الإستاد بحى السلام إستعدادا لعقد مؤتمر جماهيرى خلال الفترة المقبلة تحت رئاسة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طورسيناء إن الحملة استهدفت رفع المخلفات ومتابعة أعمال النظافة بجوار جامعة الملك سالمان، وكلف رئيس المدينة سهير عبدالعاطى سكرتيرة المدينة الإشراف على أعمال النظافة التى تتم بمحبط جامعة الملك سالمان بطور سيناء حيث يتم رفع مخلفات الأشجار والأوراق والرمال والأتربة المتراكمة بواسطة معدات النقل الثقيل للحملة الميكانيكية للمدينة ونقلها خارج الحيز العمراني، بالإضافة رئيس المدينة إلى اعمل النظافة اليومية بكافة احياء المدينة ورفع المخالفات بواسطة معدات النقل الثقيلة.

وأضاف رئيس المدينة أنة جرى رفع حالة الطوراى القصوى بالمدينة تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعدم استقرار حالة الطقس وجرى التأكد من جاهزية معدات الحملة الميكانيكية للمدينة للتحرك الفورى في حالة حدوث أى طواري.