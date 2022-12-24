اليوم السابع
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ختام البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات بمدينة الغردقة.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 03:23 م
ختام البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات بمدينة الغردقة.. صور ختام فاعليات البطولة العربية للحساب الذهني
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اختتمت بمدينة الغردقة، البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات، بمشاركة متسابقين من دولة الجزائر بحضور اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والمهندس أحمد الدقاق المنظم للبطولة ومدير مؤسسة أل الدقاق للتنمية.  
 
شارك في البطولة 100 طالب من سن 5 سنوات حتى 15 سنة، وحصل منتخب مصر على 21 كأس ومنتخب الجزائر 5 كؤوس من مختلف المستويات، واقيمت المسابقة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر وإشراف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحرالأحمر. 
 
وترأس فريق المشاركين من دولة الجزائر فاروق شتيوي رئيس الوفد ومحكم رئيسي للبطولة، حيث نظمت فعاليات ختام المسابقة بالتعاون مع أكاديمية الإبداع العقلي وتنمية المهارات برئاسة زينب رياض مؤسس برنامج ميكس ماس، حنان سمير مدير الأكاديمية.
 
وأكد  المهندس احمد الدقاق أن جاء استضافة مدينة الغردقة لختام فاعليات البطولة العربية للحساب الذهني لتحفيز ابطال الحساب الذهني وتنمية مهاراتهم العقلية والإبداعية لديهم لكي يكونوا عباقرة مصر في المستقبل القريب.
 
جانب من فاعليات ختام البطولة العربية للحساب الذهني (2)
جانب من فاعليات ختام البطولة العربية للحساب الذهني (2)

ختام فاعليات البطولة العربية للحساب الذهني
ختام فاعليات البطولة العربية للحساب الذهني

جانب من فاعليات ختام البطولة العربية للحساب الذهني
جانب من فاعليات ختام البطولة العربية للحساب الذهني
 

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