حملات تموينية مكبرة على الأسواق فى القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، حملة أمنية أسفرت عن ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على (1,500 طن دقيق - 1,300 طن أرز - 1,008 طن ملح طعام - طن سكر -960 كيلو جرام مكرونة – 480 كيلو جرام زيت طعام ) بإجمالى عدد 6,248 طن مواد غذائية جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بلأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (صاحب مخزن لتجهيز المأكولات الخاصة بأحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (490 كيلو جرام "لحوم مفرومة- دوبريهات- دواجن") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد الوجبات وطرحها بالمطاعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.