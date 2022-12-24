"حقك تنظمي" قدمت الخدمة الطبية لـ 9000 منتفعة بالمرحلتين الأولى والثانية في دمياط

دمياط معتز الشربيني

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، بأنتهاء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، مشيرًا إلي أن الحملة تمت علي مرحلتين علي مستوى 5 إدارات بالمحافظة بالمجان، وتم تقديم الخدمة الطبية لعدد 8970 منتفعة وبلغ عدد الحاصلات علي وسائل تنظيم الأسرة 7345 سيدة وتم تركيب عدد 222 لولب هرمونى وعدد 954لولب نحاسى وعدد 525 كبسولة امبلانون تحت الجلد.

أضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط، بخلاف تقديم خدمات الفحص بالسونار لعدد 2519 ومتابعة الحمل لعدد653 وعدد 2896 كشف النسا وتقديم المشورة لعدد4051 سيدة وكشف باطنة لعدد 1010 وكشف اطفال لعدد 728 طفلا بالمحافظة بالإضافة إلي إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصادياً.

تأتي حملة حقك تنظمي لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ويتم تنفيذها بالمحافظة مقسمة إلى مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي بمراكز كفر سعد وفارسكور في الفترة من الأحد 4 إلى الخميس 8 ديسمبر 2022، والمرحلة الثانية بمراكز دمياط كفر البطيخ ،الزرقا من 18حتي 22 ديسمبر 2022.

وقدم الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط الشكر والتقدير لإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتورة هالة هديه ولجميع الفرق الطبية المشاركة في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.