جمارك المطار تضبط راكبا حاول إخفاء مشغولات ذهبية داخل ماكينة كهربائية

كتب محمود عبد الغني

احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولة راكب مصري تهريب كمية من المشغولات الذهبية اخفاها داخل ماكينة صغيرة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو استوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ وجود كثافات معدنية مختلفة داخل قطعة من المعدن داخل حقائب الراكب، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود ماكينة معدنية صغيرة تستخدم في تصنيع المعجنات تلاحظ لمامور الجمرك ثقل وزنها عن الطبيعى فقام المامور بفك مسامير الماكينة فوجد بداخلها كمية من قطع المشغولات الذهبية مخبأة داخل الماكينة.

وعاين أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالانابة الآله وجواز سفر الراكب، وعرض الأمر على أحمد على السيد مدير الإدارة، والذي كلف لجنة مكونة من أحمد عطا الله والسيد موسي وأحمد مجاهد وفاطمة عبده مآمير الجمرك تحت إشراف توني فكري مدير الحركة، وذلك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها 410 جرامات .

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.