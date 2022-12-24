جارديان: إيلون ماسك يأمر بإزالة خاصية تروج لمنظمات للدعم النفسى على تويتر

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مصدرين إن موقع "تويتر" للتدوين القصير أزال خاصية في الأيام القليلة الماضية كانت تروّج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وتوفر موارد الأمان الأخرى للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى معين، وقال المصدران المطلعان إن المالك الجديد إيلون ماسك هو من أمر بإزالة هذه الميزة.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ سابقًا عن إزالة الخاصية المعروفة باسم #ThereIsHelp أو "هناك مساعدة". ووفرت هذه الميزة في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة جهات اتصال لمنظمات الدعم في العديد من البلدان ذات الصلة بالصحة العقلية، وفيروس نقص المناعة البشرية ، واللقاحات ، والاستغلال الجنسي للأطفال ، ووباء كورونا، والعنف الجنساني ، والكوارث الطبيعية ، وحرية التعبير.

واعتبرت الصحيفة أن حذف الميزة ربما يؤدى إلى زيادة المخاوف بشأن رفاهية المستخدمين الضعفاء على تويتر.

وقال ماسك إن الانطباعات، أو المشاهدات، للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه السلطة في أكتوبر، ونشر رسومًا بيانية على تويتر تظهر اتجاهًا هبوطيًا، حتى في الوقت الذي تتبع فيه الباحثون وجماعات الحقوق المدنية زيادة في التغريدات التي تحتوي على إهانات عنصرية ومحتويات كراهية أخرى.

ولم يستجب تويتر و ماسك لطلبات التعليق على إزالة الميزة.

وقالت منظمة Aids United ومقرها واشنطن ، والتي تم الترويج لها في إطار هذه الخاصية ، و iLaw ، وهي مجموعة تايلاندية ظهرت على دعم حرية التعبير ، لرويترز يوم الجمعة إن اختفاء الميزة كان مفاجأة لهما.

وقالت منظمة Aids United أن ميزة تويتر المرتبطة بها اجتذبت حوالي 70 مشاهدة يوميًا حتى 18 ديسمبر. ومنذ ذلك الحين ، حصدت 14 مشاهدة في المجمل.

وغرد دامار جونيارتو ، المدير التنفيذي في شبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا ، شريك تويتر ، يوم الجمعة حول الميزة المفقودة وقال إن "الأفعال الغبية" من قبل خدمة وسائل التواصل الاجتماعي قد تدفع منظمته إلى التخلي عنها.