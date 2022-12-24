توزيع 15 ألف قطعة ملابس مجانية على طلاب جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض ملابس للطلاب بالمجان، افتتحه الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بالتعاون مع أندية الروتارى والأنرويل.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المعرض ضم أكثر من 15 ألف قطعة ملابس تم توزيعها بالمجان على الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على إقامة عدة معارض للملابس بالمجان لطلابها طوال العام الدراسى لدعم التكافل الاجتماعى ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، إن معارض الملابس التى تنظمها الجامعة لطلابها تأتى فى إطار التزامها بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد الخشت بإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وأكد الدكتور جمال الشاذلي، أن جامعة القاهرة تشهد خلال الفصل الدراسى الثانى أكثر من معرض ملابس مجانا للطلاب، منها معارض ملابس ستكون مخصصة لطلاب وطالبات المدن الجامعة.

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وعلى جانب آخر، كانت أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن سداد المصروفات الدراسية لعدد 12077 طالب وطالبة تجاوزت سبعة مليون جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعى ومساعدة كل من يستحق الدعم.

ووضعت جامعة القاهرة خطة للتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة والذى يهدف تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم وتحول دون الاستمرار فى دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.

وتشمل خطة جامعة القاهرة التوسع فى الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد المصروفات الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوى القدرات الخاصة وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتى تتمثل فى شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.