تقديم الرعاية الطبية لـ 1392 حالة بقافلة لجامعة طنطا في مركز قطور

الغربية - فريق المحافظات

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية محلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، كما شملت قافلة توعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وألياتها التنفيذية ودعماً لرؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكد الدكتور محمود ذكي، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً.

موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لاهداف رؤية مصر 2030.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة التجهيزات اللازمة لتعزيز وتيسير أعمال الكوادر الطبية أثناء الكشف، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الخدمى والمجتمعى للمواطنين بالاماكن الاكثر احتياجا، وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1392 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 74 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 192 في عيادة الاطفال، و 188 بالعظام، و 164 جلدية، 142باطنة، و86 مسالك بولية، و185 أنف وأذن، و17 جراحة عامة، و86 صدر، و26 نفسية وعصبيه، و198 جراحة العيون، و34 قلب واوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 117 حالة بواقع 2 جراحة المخ والاعصاب، 4 اطفال،41 عظام، 2 جلدية، 1باطنة، 4 المسالك البولية، 14 أنف واذن وحنجرة، 7 جراحة عامة، 5 الصدر، 2 نفسية وعصبية، 34جراحة العيون،1قلب وأوعية دموية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 12 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.