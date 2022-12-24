تفاصيل سقوط عصابة حمادة وتوتو في السيدة زينب لسرقة محلات المجوهرات

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت ربة منزل وسائق، تم ضبطهما لسرقتهما مصوغات ذهبية من محل جواهرجي في السيدة زينب بالقاهرة، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا للنصب على أصحاب محلات المجوهرات، وبيع المسروقات لاثنين من عملائهما.

أضافت المتهمة وشريكها، انهما يتوجهان للمحل المستهدف، ويطلبان معاينة مصوغات ذهبية بحجة شراءها، ثم يستبدلانها بمشغولات مقلدة، ويبيعان المسروقات لاثنين من أصحاب المحلات بمنطقة المعادي، وذكرا أن المتهمين بشراء المسروقات يعلمان أنها من حصيلة جرائم سرقة، ويحصلان عليها بمبالغ، لا تتساوى مع قيمتها الأصلية.

وأقرت المتهمة وشريكها، بارتكاب 7 جرائم سرقة بذات الأسلوب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم)، بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة عدد (3) غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم وإستبدالها بأخرى من الذهب الصينى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل ، وسائق " لهما معلومات جنائية " ) .

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد 3 غويشة "ذهب صينى" والتى تستخدم فى وقائع النصب - مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" بإستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية،كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية وإستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا قيامهما بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية " كلاً من ( شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى ) تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت" اعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامى.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة، فتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.