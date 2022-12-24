اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تبدأ فحص المسافرين الوافدين في المطارات للسيطرة على كورونا

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:22 ص
الهند تبدأ فحص المسافرين الوافدين في المطارات للسيطرة على كورونا كورونا في الهند
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت السلطات الهندية اليوم السبت إجراء فحوصات عشوائية لاكتشاف فيروس "كورونا" بين المسافرين الوافدين بالمطارات، في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الفحوص بدأت بالفعل في مطار "دلهي"، موضحة أنه سيتم قياس درجة حرارة كل الركاب الواصلين إلى المطار وعزل جميع من تظهر عليهم أعراض المرض، فيما سيتم إخضاع 2% بالمئة من ركاب كل رحلة دولية وافدة لفحص فيروس "كورونا" في المطارات.

وحثت السلطات الهندية كافة الركاب على التعاون معها خلال إجراءات الفحص.. مشيرة إلى أن الفحوصات ستكون مجانية.

 


الهند

المسافرين الوافدين

المطارات

كورونا

كورونا في الهند



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة