الهند تبدأ فحص المسافرين الوافدين في المطارات للسيطرة على كورونا

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بدأت السلطات الهندية اليوم السبت إجراء فحوصات عشوائية لاكتشاف فيروس "كورونا" بين المسافرين الوافدين بالمطارات، في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن الفحوص بدأت بالفعل في مطار "دلهي"، موضحة أنه سيتم قياس درجة حرارة كل الركاب الواصلين إلى المطار وعزل جميع من تظهر عليهم أعراض المرض، فيما سيتم إخضاع 2% بالمئة من ركاب كل رحلة دولية وافدة لفحص فيروس "كورونا" في المطارات.

وحثت السلطات الهندية كافة الركاب على التعاون معها خلال إجراءات الفحص.. مشيرة إلى أن الفحوصات ستكون مجانية.