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النائب البطريركى للروم الملكيين الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد الليلة

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:16 م
النائب البطريركى للروم الملكيين الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد الليلة المطران جان مارى شامى
كتب ــ محمد الأحمدى

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يترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، فى الساعة 8 مساء، بكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك، بالظاهر، حيث يسبق القداس الاحتفالي، تلاوة صلاة السحر.

ويحتفل أيضًا بالقداس الإلهي، صباح غد الأحد 25 ديسمبر، الساعة 9 صباحًا، ثم يستقبل التهاني بعيد الميلاد المجيد، من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا، بالمقر البطريركي، بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.
 
وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـ عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلادالمجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبريالقبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.
 
وقال الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من ل عام‪.‬
 
وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الأمور جيدة تماما الآن، والقداسات ستكون كما هومتبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

الكنيسة الأسقفية 

وتستعد الكنيسة الأسقفية بالزمالك لإقامة احتفالات عيد الميلاد، فى الثامنة مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، ويترأس الاحتفال الدكتور سامى فوزى رئيسأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.
وتظهر الكنيسة الأسقفية بالزمالك في أبهى صورها لإقامة احتفالات عيد الميلاد، حيث يزينها قبل انطلاق الاحتفالات، أشجار الكريسماس ذات الأنوار البهية، وسط تنظيم كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية. 
ومن أبرز ما يميز قداس الكنيسة الأسقفية تواجد أطفال لغة الإشارة في القداس وسط الترانيم والألحان المختلفة. 

الكنيسه الكاثوليكيه

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