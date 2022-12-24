اليوم السابع
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الممثلة الهندية تونشا شارما تتخلص من حياتها أثناء عملها فى موقع تصوير

السبت، 24 ديسمبر 2022 07:17 م
الممثلة الهندية تونشا شارما تتخلص من حياتها أثناء عملها فى موقع تصوير تونشا شارما
كتب محمد جمال

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قالت الشرطة الهندية، إن الممثلة الشابة تونشا شارما توفيت، اليوم السبت، في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني، بحسب صحيفة الاتحاد.

ونقلت شارما في البداية إلى المستشفى، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية نقلاً عن الشرطة، وأضافت الشرطة أن الشابة، البالغة من العمر 20 عاماً، تخلصت من حياتها أثناء العمل. ولا يزال التحقيق مستمراً وفقاً لشبكة "إن دي تي في"، كانت شارما تطلق النار بالقرب من مدينة بوليوود في مومباي.

ظهرت الفتاة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية وأفلام بوليوود قبل ساعات قليلة من خبر وفاتها، نشرت شارما منشورا على حسابها على موقع «إنستجرام»، وأعرب المعجبون والمتابعون في تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.


تونشا شارما

انتحار تونشا شارما

ممثلة هندية

الهند



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