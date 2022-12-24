المتهمون بالاعتداء على مالك شركة بمصر الجديدة: فض الشراكة السبب

كتب بهجت أبو ضيف

كشف 3 أشخاص تم القبض عليهم، لاعتداءهم على مالك شركة بمصر الجديدة، أن خلال يجمع أحدهم بالمجنى عليه، لتشاركهما سابقا فى العمل، إلا أن المجنى عليه قرر فض الشراكة بينهما، وأنشأ شركة بمفدره تعمل فى ذات المجال، مما دفع المتهم للاستعانة بشخصين، والاعتداء على المجنى عليه.

أضاف المتهمون أنهم توجهوا إلى شركة المجنى عليه، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات، واعتدوا على مالك الشركة، وأصابوه برأسه خلال محاولته مقاومتهم، ثم استولوا على جهاز لاب توب، وخلال هروبهم طاردهم عدد من الأشخاص، وتمكنوا من التحفظ عليهم.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالة المتهمين إلى النيابة التى قررت حجزهم على ذمة التحريات، وباشرت التحقيق.

نجحت الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لتعديهم على مالك شركة بالضرب وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوجود إستغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك الشركة محل البلاغ (مصاب بجرح غائر بالرأس) وقرر تضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدى عليه بالضرب وسرقة جهاز حاسب إلى "لاب توب" خاصته لوجود خلاف بينه وبين أحدهم حول فض الشراكة بينهما، وقيامه بإنشاء الشركة محل البلاغ بمفرده فى ذات المجال وسرقة السيرفر الخاص بشركة أحدهم ولدى قيامه بالإستغاثة حاولوا الهروب وتمكن من ضبطهم بمساعدة الأهالى، وضبط بحوزة أحدهم (حبل - لاب توب - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق، حيث قررت حجزهم على ذمة التحريات، وتم الاستماع لأقوال المجنى عليه.