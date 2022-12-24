القبض على سائق اللودر المتسبب فى حريق خط غاز مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر، أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط الغاز، كما يجرى المعمل الجنائي لحصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.