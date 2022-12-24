"القاهرة الإخبارية": قوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز لتفريق المحتجين فى باريس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، أن قوات الأمن الفرنسية تطلق الغاز لتفريق المحتجين في العاصمة الفرنسية باريس، وتم إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لموقع الاشتباكات.

وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان قد قال فى مؤتمر صحفى، أمس الجمعة، إن الحكومة طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية فى البلاد بأعقاب هجوم على مقهى كردى أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

وأضاف "دارمانان": "منفذ الهجوم تصرف بمفرده وطلبت من الشرطة تعزيز الحماية للمواقع الخاصة بالجالية الكردية، ولا نعرف الدوافع الفعلية للمهاجم الذى نفذ هجوم باريس".

من جانبها، دفعت الشرطة الفرنسية بتعزيزات أمنية إلى وسط باريس مع تصاعد المواجهات مع المتظاهرين الأكراد، وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن عدد ضحايا حادث إطلاق النار الذى وقع فى العاصمة باريس، ارتفع إلى 3 قتلى وإصابة 4 آخرين.