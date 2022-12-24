اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعتمد استراتيجية جديدة لمنع الخروقات الأمنية لتنظيم داعش الإرهابي

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:13 ص
العراق يعتمد استراتيجية جديدة لمنع الخروقات الأمنية لتنظيم داعش الإرهابي القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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عتمدت قيادة العمليات المشتركة العراقية خططا واستراتيجيات جديدة؛ لتضييق الخناق على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنع أية خروقات أمنية من قبلهم.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ـ في تصريح أوردته قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت، إن الخطط الأمنية الجديدة ترتكز على الجهد الاستخباري والأمني والتنسيق مع طيران الجيش من أجل منع أي تحرك لتلك العناصر الإرهابية.

وأضاف اللواء الخفاجي أن "الجهد الاستخباري هو مفتاح كل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية ضد بقايا التنظيم الإرهابي".

 


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