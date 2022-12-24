اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 02:23 ص
أكرم القصاص
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السعودية.. هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:08 ص
السعودية.. هناك مناطق في المملكة ستصل فيها درجات الحرارة للصفر أمطار غزيرة فى مكة - أرشيفية
وكالات

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كشف متحدث الأرصاد في السعودية حسين القحطاني، عن موجة باردة تصاحب هطول الأمطار ستضرب بعض المناطق في المملكة.

وخلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أوضح حسين القحطاني أن المناطق الشمالية والشرقية من السعودية ستشهد موجة باردة بالتزامن مع هطول الأمطار.

وأشار القحطاني إلى أن المناطق الشمالية ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة تلامس درجة الصفر المئوية، أو ما فوق الصفر بدرجتين أو 3 درجات مئوية.


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