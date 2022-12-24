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الرئيس السيسي يستعرض التطوير التقنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

السبت، 24 ديسمبر 2022 06:28 م
الرئيس السيسي يستعرض التطوير التقنى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.
 
 

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