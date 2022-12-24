الدفاع البريطانية: روسيا تحد من هجماتها على أوكرانيا بسبب نقص صواريخ كروز

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أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنه من المحتمل أن يكون نقص صواريخ "كروز" والذخيرة؛ العامل الرئيسي الذي جعل روسيا تحد من عمليتها الهجومية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة - في تحديث استخباراتي نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "منذ أكتوبر الماضي، ضاعفت روسيا أعداد القوات في أوكرانيا بعشرات الاف من جنود الاحتياط، ما خفف من النقص في عدد الأفراد لكن نقص الذخيرة يظل على الأرجح العامل الرئيسي الذي يحد من العمليات الهجومية الروسية".

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تكون روسيا قد حدت من ضرباتها الصاروخية بعيدة المدى ضد البنية التحتية الأوكرانية إلى حوالي مرة واحدة في الأسبوع بسبب محدودية توافر صواريخ كروز.

وأضافت أنه من غير المرجح أيضا أن تكون روسيا قد زادت مخزونها من ذخائر المدفعية بما يكفي لتمكين عمليات هجومية واسعة النطاق.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن مجرد استمرار العمليات الدفاعية على طول خط المواجهة الطويل لروسيا يتطلب إنفاقا يوميا كبيرا للقذائف والصواريخ.