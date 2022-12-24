الداخلية تضبط 2014 قضية تموينية خلال حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2014) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (147,030 طن أرز أبيض "عينى") ، (19) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5,435 طن أرز أبيض "عينى") ، (4) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (122,850 طن أرز شعير "عينى" ).

كما تمكنت القوات من ضبط (86) قضية عدم توريد "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (291,788 طن أرز شعير "مستندى" ) .. قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (7 طن أعلاف حيوانية "عينى" ) ، (8) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت ( 41,800 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 1047 عبوة "مبيدات حشرية" ) ، ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت ( 9154 عبوة "زيت طعام – جبن" )، وكذا ضبط (630) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت ( 10 طن أسمنت - 3 طن دقيق أبيض "عينى" – 9,800 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة " – 7 طن "أسمدة زراعية" - 2602 عبوة "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 6118 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (795) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15قضية دقيق بلدى مدعم " مستندى – عينى" - 235 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 4 قضايا توقف عن الإنتاج - 370 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (10,625 طن دقيق بلدى مدعم " مستندى" – 1,200 طن دقيق بلدى "عينى" ) ، وكذا ضبط (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وضبط (مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة) وبحوزته ( كمية قدرها 96,63 طن أرز أبيض "عينى" ) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (40,4 طن أرز أبيض "عينى" ) بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط ( مالك مدشة لتعبئة الأعلاف الحيوانية – بمحافظة المنوفية ) وبحوزته كمية قدرها 7 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات وعدم الأعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (7 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخبز سياحى - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3 طن دقيق أبيض) معبأ داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (3,600 طن مكرونة ، ملح طعام) بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الأقصر) وبحوزته كمية قدرها (6142 عبوة"جبن أبيض") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

واسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (5,50 طن "سلع تموينية" مخصصة ربطا على البطاقات التموينة) قام المذكور بتخزينها بتجميعها للأتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها ( 1,7 طن دقيق بلدى مدعم ) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (49000 لتر مواد بترولية "سولار) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (90) قضية بمضبوطات بلغت (414,638 طن "أرز شعير").

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (5,25 طن "لحوم مجمدة مستوردة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها ( 3,024 طن "مقطعات لحوم – تونة" ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (69) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (18329 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.