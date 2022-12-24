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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

السبت، 24 ديسمبر 2022 11:04 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية " - جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20مليون جنيهاً تقريباً).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

المخدرات

مكافحة المخدرات

اسلحة

ذخيرة

غسل اموال



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