اليوم السابع
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الداخلية تضبط ألعابا نارية قبل رأس السنة فى القاهرة

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:37 م
الداخلية تضبط ألعابا نارية قبل رأس السنة فى القاهرة ألعاب نارية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط عدد من الألعاب النارية بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
 
 
تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية)، حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته (عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع").
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الألعاب النارية

تجارة الألعاب النارية

أخبار الحوادث

قوة أمنية



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