الداخلية تستهدف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "السويس، الشرقية"، والجهات المعنية، حملة أمنية ل ضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظتى (السويس – الشرقية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".

كما تم ضبط (عدد 4 أشخاص) المشرفون على إدارة المركزين، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدد من الأقراص مجهولة المصدر- عدد من الأمبولات المؤثرة لعقار"ميداثيتك"- مبلغ مالى).

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها.

وتم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان الطلبة .