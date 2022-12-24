الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق نشب في ورشة سمكرة بالشرقية.. صور

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بورشة سمكرة بقرية شوبك بسطة نطاق مركز الزقازيق، وأسفر الحريق عن اصابة فتاة بحالة اختناق وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بورشة سمكرة بقرية شوبك بسطة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارتين إطفاء، فيما هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحريق تحسبا لوقوع ضحايا، وتبين نشوب الحريق داخل الورشة، وتم السيطرة عليه وأسفر عن التهام محتويات الورشة، وإصابة " "نورا ال ح" 18 عاما، بحالة اختناق وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت أمس، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية النعامنة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، وأسفر الحريق عن اصابة شخص بحالة اختناق أثناء محاولته السيطرة على الحريق وتم نقله إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية،تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية النعامنة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، وقوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارتين إطفاء، فيما هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحريق تحسبا لوقوع ضحايا.

وتبين من التحريات نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعد عدد من أهالى القرية من السيطرة على الحريق واخماده، وأسفر الحريق عن إصابة "ربيع ع ج" 42 عاما بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى السعديين، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، ب فيما تلقت الاجهزة الامنية بلاغ من أحد الأهالي بوجود قطة عالقة في منزل تحت الإنشاء في الزقازيق، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم إنقاذ القطة،وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة منشورات تفيد بأن الفتاة التي أبلغت عن الواقعة تُدعى بسنت، عمرها 23 سنة، تعيش رفقة شقيقتيها في المنزل المجاور للمنزل الذي كانت القطة عالقة فيه، وأنها قد أبلغت عن الواقعة وتسببت في إنقاذ القطة العالقة.



السيطرة على حريق نشب بورشة سمكرة بالشرقية (2)



السيطرة على حريق نشب بورشة سمكرة بالشرقية (3)