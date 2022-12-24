التعليم: أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول من المنهج وتقيس نواتج التعلم

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية والإدارات أنه تم تكليف اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول بأن تكون الأسئلة من المنهج الدراسى والموضوعات التى درسها الطالب بالفصل الدراسي الأول، إضافة إلى مخاطبة جزئيات الامتحان للفهم ونواتج التعلم حسب طبيعة المادة، مشيرة إلى أنه تم التنبيه أيضا على أن تتكون الأسئلة خالية من أى أخطاء لغوية أو فى الصياغة ومتدرجة حسب المستويات المعرفية.

وكانت المديريات التعليمية حددت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت المديريات بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، أوضحت الوزارة، أنه يتم تعديل أي جدول صدر قبل 14 يناير المقبل كموعد لبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أي مديرية أعلنت جدول امتحانات نصف العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوى فى الأسبوع الأول أو بداية الأسبوع الثاني من يناير، سوف تقوم بتعديله.

وأوضحت أن سيستم الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لن يفتح قبل 14 يناير، وأى مديرية تريد عقد امتحانات قبل هذا الموعد فسيكون متاحا لها ذلك في المواد غير المضافة للمجموع فقط.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان، على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

ولا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.