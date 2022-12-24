البنتاجون: التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية لم تشكل تهديدا لنا

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، أن التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية لم تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها.

واعتبرت "الدفاع الأمريكية" - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - أن تجارب كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع لاستقرار المنطقة.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أمس أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي.

ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية خلال العام الجاري، ويأتي بعد عدة أيام من إطلاقها صاروخين باليستيين آخرين، وعقب تقارير تفيد بأن بيونج يانج تنقل ذخائر إلى القوات الروسية في أوكرانيا.