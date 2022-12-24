اليوم السابع
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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة سلوان.. ومقتل شاب بإطلاق نار فى النقب

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:10 م
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بلدة سلوان.. ومقتل شاب بإطلاق نار فى النقب اعتقالات الاحتلال
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، عقب دهم وتفتيش منزليهما.

من ناحية أخرى، قُتِل شاب، منتصف الليلة الماضية، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في النقب.

وكان الشاب موسى علي الأعسم، ويبلغ من العمر (27 عاما)، وهو من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب قد قُتل خلال تخييمه مع أفراد من عائلته في موقف للمركبات قرب مستوطنة "رعيم" في النقب.

وبلغ عدد القتلى في أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 107 قتلى، بينهم 12 امرأة، فيما شهد العام 2021 جرائم قتل غير مسبوقة، بمعدل 111 جريمة قتل.

 


الاحتلال

فلسطين

بلدة سلوان

إطلاق نار

النقب



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