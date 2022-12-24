الأوقاف: خطة دعوية كبرى بالمساجد وتوزيع 300 طن لحوم خلال شهر رمضان

كتب ـ على عبد الرحمن

كشف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، عن أنه فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان ناقش القطاع الدينى بوزارة الأوقاف اليوم السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.

وأكد عبد المجيد، بحسب بيان للوزارة اليوم، أن هناك خطة غير مسبوقة فى الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: "كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم فى إطار مشروع صكوك الأضاحى والإطعام، على أن توزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ ".

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق، أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفى إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك قررت الأوقاف توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التى ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.