اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا في المحافظات الجمعة المقبلة

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:30 م
الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدا في المحافظات الجمعة المقبلة افتتاح مساجد
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 12 مسجدًا، الجمعة المقبلة، لافتة إلى أن من بينها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 495 مسجدًا، منها 403 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 92 ) مسجدًا صيانة.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.
 
وأوضحت الوزارة المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. الأنوار المحمدية – حي شرق – عزبة السنية – كيما  
 
مديرية أوقاف الدقهلية
2. عزبة العراقي – السعدية – شربين 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
3. السلام – الدواويس – القصاصين الجديدة
 
مديرية أوقاف سوهاج
4. عبد المنعم رياض – الفتحة – العنبرية – المنشأة 
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. التقوى – نجع الجربة – النهضة – عامرية أول 
 
مديرية أوقاف البحيرة
6. عباس العقاد – حوش عيسى
7. عزبة المهره – زاوية نعيم – مركز أبو حمص
8. الفتح – أرمنيا – ايتاي البارود أول
9. هارون المجددة –بسنتواي – مركز أبو حمص
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. آل جامع – كفر عزام – مركز السنبلاوين
 
مديرية أوقاف بني سويف
2. الرحمن – عزبة عبد الكريم – قرية بياض الرياض - ناصر
 
مديرية أوقاف الشرقية
3. المحطة – الزنكلون
 
 
 

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